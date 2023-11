Jack Ma perde 683 milioni di dollari su Alibaba pochi giorni prima della vendita di una grande quota azionaria

Jack Ma sta preparando una delle più grandi riduzioni di quote di Alibaba Group Holding Ltd. degli ultimi anni, e il momento non potrebbe essere peggiore.

Il patrimonio del co-fondatore del gigante dell’e-commerce si è ridotto di 683 milioni di dollari dopo il più grande crollo di Alibaba in più di un anno, giovedì, pochi giorni prima della prevista vendita di azioni di Ma la prossima settimana.

Le azioni di Alibaba sono crollate dopo che l’azienda ha annullato i piani di scorporo e quotazione della sua unità di business cloud da 11 miliardi di dollari, in un’ottica di reset della strategia. La mossa, motivata dall’aumento delle restrizioni statunitensi sulle vendite di chip alla Cina, ha fatto crollare le azioni della società del 9% nelle contrattazioni di New York.