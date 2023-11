Iveco Group: utile netto adjusted di 84 milioni in III trim, ricavi in crescita a 3,8 miliardi. Il commento del ceo Gerrit Marx

Iveco Group ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre del 2023 con un utile netto adjusted pari a 84 milioni di euro, in crescita di 54 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2022.

Il risultato diluito per azione adjusted si è attestato a 0,28 euro, in aumento di 0,18 euro rispetto al terzo trimestre 2022.

I ricavi consolidati di Iveco sono stati pari a 3.757 milioni di euro, in crescita del 6,7%, mentre i ricavi netti delle attività industriali sono ammontati a 3.671 milioni di euro, in crescita del 5,8% principalmente per effetto di migliori prezzi e migliore mix.

L’EBIT adjusted si è attestato a 213 milioni di euro (in aumento di 112 milioni di euro

rispetto al terzo trimestre 2022) con un margine del 5,7% (in crescita di 280 p.b. rispetto al terzo trimestre 2022).

L’EBIT adjusted delle Attività Industriali è ammontato a 180 milioni di euro, rispetto ai 64 milioni di euro nel terzo trimestre 2022.

Iveco ha sottolineato che il margine, al 4,9% – in crescita di 310 p.b. rispetto al terzo trimestre 2022) – riflette un forte miglioramento dei prezzi nel trimestre.

Il gruppo rivisto al rialzo le prospettive finanziarie per l’anno 2023, annunciando che il Capital Markets Day si terrà il 14 marzo 2024.

Così Gerrit Marx, Chief Executive Officer di Iveco:

“La gestione coerente durante tutto il terzo trimestre si riflette chiaramente nei nostri numeri: ricavi a 3,8 miliardi di euro, in crescita del 7% su base annua, e EBIT adjusted a 213 milioni di euro, in aumento di 112 milioni di euro”.

Il ceo ha continuato:

“Nonostante la maggior parte dello stock di veicoli presso di noi e presso la rete abbia già ricevuto ordini confermati da parte dei clienti finali, abbiamo rallentato la consegna di nuovi veicoli alla rete dopo aver riscontrato tempi di consegna piuttosto lunghi, legati alla capacità produttiva di numerosi allestitori in tutta Europa. Questo

ha portato a un livello abbastanza elevato di scorte di prodotti finiti – e di assorbimento di liquidità a livello di Gruppo – che smaltiremo nel corso del quarto trimestre 2023 e del primo trimestre 2024. Inoltre, tra un paio di settimane lanceremo la nostra gamma completa di furgoni e veicoli industriali Model Year 2024, con i migliori propulsori della categoria e il nostro nuovissimo motore a combustione XC13”.

“Il raggiungimento di questo traguardo – ha concluso Marx – fornirà la spinta mirata per tenere il passo con la nostra strategia di crescita, che presenteremo in maggior dettaglio per ciascuna business unit durante il nostro prossimo Capital Markets Day il 14 marzo 2024”.