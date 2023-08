Iveco Group: titolo svetta sul Ftse Mib dopo conti oltre le attese

Iveco Group si impone come un punto di riferimento a Piazza Affari, grazie ai risultati finanziari che hanno superato le attese degli analisti. Le azioni di Iveco Group hanno subito un rialzo significativo, segnando un incremento del 5,3%. Il valore per azione ha raggiunto i 9,222 euro, toccando un massimo giornaliero di 9,25 euro. Questo è un livello che non si vedeva da marzo, evidenziando la forza e la resilienza di Iveco nel contesto di mercato attuale.