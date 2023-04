Iveco Group brilla sul Ftse Mib dopo risultati di Volvo Group oltre le attese

12/04/2023 11:43

Secondo i dati di Bankitalia, a febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 4,12 per cento. “Una stangata! Non solo in un solo mese i tassi salgono da 3,95 a 4,12, +0,17 punti […]