Iveco: accordo con Ford Trucks per sviluppo congiunto per una nuova cabina per camion pesanti

Ford Trucks, il marchio di Ford Otosan per i veicoli commerciali pesanti, e Iveco, il marchio di Iveco Group che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, annunciano la firma di un accordo vincolante di sviluppo congiunto (Joint Development Agreement) per la progettazione e l’ingegnerizzazione di una nuova cabina per i camion pesanti.

Questo accordo segue il Memorandum of Understanding esclusivo e non vincolante annunciato dalle due aziende quasi un anno fa (14 marzo 2024), trasformandolo in un progetto operativo. L’accordo fornisce un quadro contrattuale per lo sviluppo congiunto di una nuova cabina per camion pesanti e per l’approvvigionamento comune, ove applicabile. Entrambe le aziende produrranno e assembleranno la cabina nei propri stabilimenti, personalizzando specifici concetti di design e vendendo i prodotti sotto i rispettivi marchi, Ford Trucks e Iveco.

Nel comunicato congiunto si legge che la nuova cabina migliorerà la competitività di entrambi i marchi, offrendo una soluzione conforme al prossimo Standard per la Visione Diretta dell’Unione Europea (EU DVS – Direct Vision Standard), migliorando l’aerodinamica dei veicoli a beneficio della riduzione delle emissioni di CO2. L’attenzione sarà rivolta al comfort della cabina, alla sicurezza, all’aerodinamica e alla modularità, dando priorità all’efficienza dei costi e alla piena compatibilità con tutti i propulsori. Si prevede che le prime cabine saranno pronte per la produzione entro il 2028. Per mezzo di questo accordo e grazie al loro sforzo congiunto, le due aziende realizzeranno una nuova famiglia di cabine modulari di alta gamma, con tecnologia all’avanguardia, di gran lunga superiori a quelle precedentemente programmate, favorendo al contempo significativi risparmi sugli investimenti. La spesa totale stimata che le parti sosterranno insieme nell’ambito dell’accordo è di 343 milioni di euro.