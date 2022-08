Ivass, gestioni separate Vita: rendimento in calo dal 3,1% al 2,5%

Il numero delle Gestioni separate in euro si è ridotto da 289 a 270, quello delle gestioni in valuta estera è rimasto stabile a 14. Così il Bollettino Ivass secondo cui le Gestioni con Fondo utili, costituite a partire dal 2018, sono 7. Gli attivi, pari a 591,5 miliardi di euro, sono cresciuti del 18%, a fronte di riserve tecniche per 574,5 miliardi, mentre il rendimento medio delle gestioni è diminuito dal 3,1% al 2,5% e quello retrocesso agli assicurati si è ridotto dal 2,0% all’1,4% e il rendimento trattenuto dalle imprese è rimasto pressoché invariato all’1,1%. Inoltre la quota di Gestioni con tasso garantito allo 0%, con garanzia di restituzione del capitale iniziale, è passata dal 53% del 2020 al 58% del 2021.