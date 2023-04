Ivass, comparto salute: nel 2021 le imprese hanno raccolto premi per 6.418 milioni di euro

Nel 2021 le imprese hanno raccolto premi per 6.418 milioni di euro, in linea con il 2020. Così rende noto l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza nel comparto assicurativo pubblicando il Bollettino statistico con i principali dati sull’attività assicurativa delle imprese vigilate nel comparto salute, rami infortuni e malattia.

Il risultato complessivo del conto tecnico è stato di 524 milioni di euro, in decisa riduzione rispetto al precedente esercizio, anche per effetto dell’aumento dei sinistri nel ramo malattia.