Itway: partnership con Mastercard in Italia, Grecia e Turchia

Itway SpA, capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha sottoscritto una partnership strategica con la società RiskRecon di Mastercard, rafforzando la sua presenza nel segmento del Cyber Risk Management.

Si tratta di una collaborazione esclusiva che vede in Itway l’unico partner in Italia abilitato all’erogazione di questi servizi con l’estensione dell’accordo di distribuzione a valore aggiunto (VAD) in esclusiva dei servizi RiskRecon di Mastercard in Grecia e Turchia.

L’accordo con Mastercard prevede per Itway un fatturato incrementale di 6 milioni di euro in 3 anni.

RiskRecon di Mastercard consente di ottenere una valutazione del proprio livello di rischio. Il servizio erogato da Itway con RiskRecon fornisce una valutazione quantitativa ed oggettiva del proprio livello di sicurezza con viste di sintesi – tra cui un giudizio globale di sicurezza su una scala da A ad F – e di dettaglio anche tecnico, con indicazione delle specifiche criticità evidenziate.