Italian Certificate Awards: Websim sul podio come “Best Broker Online”

Websim Investment Solutions – la divisione digitale di Intermonte con specifico focus sulla creazione di soluzioni di investimento ad hoc – è stata premiata con il terzo posto nella categoria “Best Broker Online” della XVIII edizione degli Italian Certificate Awards (ICA), il più importante evento dell’anno per l’industria dei certificati, organizzato da Triboo e Certificati e Derivati, sotto il cappello del Certificate Journal e di Wall Street Italia, con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana.

L’assegnazione dei riconoscimenti, nelle ventisette categorie di premio, è stata affidata a una giuria specializzata di esperti, che, insieme al voto del pubblico, hanno premiato gli intermediari finanziari che hanno saputo proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali. Ad oggi, in Italia, i certificati d’investimento sono gli strumenti più presenti nei portafogli di amministrato, a dimostrazione di come il grande sforzo di formazione ed informazione di tutti i protagonisti del settore stia venendo ripagato.

Gianluca Parenti, Responsabile di Websim Investment Solution, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo premio. Il 2024 è stato un altro anno di crescita importante per il segmento dei certificati, soluzioni fondamentali per diversificare il portafoglio d’investimento e in grado di coniugare redditività e protezione del capitale. Strumenti ancora più efficaci in uno scenario complesso come quello attuale, alla luce dell’aumento della volatilità dei mercati finanziari e del percorso di tagli dei tassi intrapreso dalle principali banche centrali”.