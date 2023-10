Italia: vendite al dettaglio -0,4% ad agosto

Ad agosto le vendite al dettaglio dell’Italia sono calate dello 0,4% in valore (-0,5% in volume) rispetto a luglio, a fronte di una rilevazione stabile prevista dal consensus degli analisti. Nel mese precedente il dato aveva registrato un incremento dello 0,4%.

Sono in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari (-0,2% in valore e -0,7% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente -0,3% e -0,4%).

Su base tendenziale le vendite al dettaglio aumentano del 2,4% in valore (contro il +2,8% del mese precedente, rivisto da 2,7%) e registrano un calo in volume del 4,1%.

Le vendite dei beni alimentari crescono del 5,6% in valore e diminuiscono del 4,1% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari registrano una variazione negativa sia in valore (-0,3%) sia in volume (-4,2%).

Nel trimestre giugno-agosto del 2023, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano in valore (+0,4%) e diminuiscono in volume (-1,0%). Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+1,3%) e calano in volume (-0,7%) mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore (-0,2%) sia in volume (-1,1%).