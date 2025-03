17/03/2025 10:06

I mercati azionari asiatici hanno registrato una chiusura positiva, trainati dall’andamento di Wall Street, nonostante le preoccupazioni per l’incertezza economica globale. Le borse di Tokyo, Hong Kong, Shanghai e Shenzhen hanno mostrato segni di crescita, sostenute anche dalle recenti iniziative della Cina per stimolare i consumi e raggiungere un obiettivo di crescita del 5% per quest’anno.