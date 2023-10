Il dato finale di settembre sull’indice dei prezzi al consumo armonizzato all’inflazione europea si attesta al 5,6%, in flessione rispetto al 5,7% della rilevazione preliminare ma in aumento dal 5,5% di agosto.

L’indice FOI al netto dei tabacchi per il mese di settembre è pari a 119,3 punti, in linea con le attese degli analisti e in aumento dai 119,1 del mese precedente.