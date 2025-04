Italia, il settore terziario rallenta: l’indice PMI servizi è sceso a 52 punti

A marzo 2025 l’economia italiana ha visto un rallentamento nell’espansione del settore terziario, con l’indice PMI servizi calato dai 53 punti di febbraio ai 52 di marzo. Nonostante questo declino, il settore rimane in territorio di crescita, sostenuto da un flusso costante di nuovi ordini.

Nel mese di marzo le assunzioni hanno mantenuto un ritmo costante, ma l’aumento dei salari ha portato a un incremento delle spese operative. Questo ha contribuito a spingere il tasso di inflazione al livello più alto dell’ultimo anno. In risposta a questi costi crescenti, le aziende hanno aumentato le tariffe per i clienti, raggiungendo il tasso più elevato in un anno.