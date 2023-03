Italia: continua la ripresa del settore terziario a febbraio, Pmi servizi a 51,6 punti

L‘economia del settore terziario italiano ha continuato a crescere nel mese di febbraio, grazie al supporto di un nuovo forte aumento del volume dei nuovi ordini.

Con 51,6 punti, l’Indice destagionalizzato S&P Global PMI dell’Attività Terziaria in Italia a febbraio ha registrato il valore più alto in otto mesi. In aumento rispetto a 51,2 di gennaio, l’indice di febbraio segna un altro periodo di modesta espansione, nonché il secondo mese consecutivo di crescita dell’attività. Il dato è comunque inferiore al consensus di Bloomberg, pari a 52,3 punti.

Paul Smith, Economist Director presso S&P Global Market Intelligence, ha dichiarato: “Il nuovo aumento dell’attività del settore terziario, a un tasso peraltro accelerato, rende ancora più popolare l’opinione che l’economia italiana, dopo aver superato con successo l’inverno, eviterà ciò che solo qualche mese fa sembrava fosse decisamente una fase recessiva. La crescita ha acquisito slancio e il mercato della domanda mostra resilienza. In aggiunta, l’ottimismo è aumentato. Resta tuttavia un residuo di cautela sul fronte delle assunzioni, soprattutto in un periodo di rialzo salariale: i livelli del personale di febbraio sono aumentati, ma al tasso più lento in un anno.”

In miglioramento anche l’Indice PMI della Produzione Composita, che segna un rialzo a 52,2 punti da 51,2 di gennaio (consensus 52 punti). La solida crescita a livello aggregato rispecchia il forte incremento della produzione manifatturiera e il modesto rialzo dell’attività terziaria.