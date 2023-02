Italia: a gennaio settore servizi in aumento, indice PMI a 51,2

A gennaio l’indice PMI servizi dell’Italia segna 51,2 punti da 51 attesi e contro i 49,9 precedenti. L’indice composito invece passa da 49,6 precedenti a 51,2 punti.

Il settore dei servizi italiano ha iniziato il nuovo anno in modo modesto, tornando a crescere e aumentando anche le nuove attività per la prima volta dallo scorso giugno. S&P Global rileva che “All’inizio dell’anno si è registrato un gradito ritorno alla crescita per l’economia italiana dei servizi. Sullo sfondo dell’inverno mite e degli effetti residui di una ripresa dell’attività di mercato dopo la pandemia, il modesto aumento della produzione e, soprattutto, il solido incremento del volume delle nuove attività dovrebbero contribuire a dissipare i timori di recessione. Inoltre, le imprese continuano a incrementare il proprio organico nella speranza che le condizioni di mercato continuino a stabilizzarsi. “Detto questo, il profilo di crescita sottostante del settore rimane piuttosto debole e le preoccupazioni sulla forza della ripresa persistono. Inoltre, lo spettro dell’inflazione è ancora presente e si teme che le pressioni inflazionistiche di fondo rimangano elevate per un certo periodo di tempo, viste le evidenze di un rafforzamento del potere di determinazione dei prezzi da parte delle imprese e le continue pressioni salariali al rialzo” concludono gli analisti.