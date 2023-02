Italia: a gennaio attività manifatturiera torna a crescere lievemente

A gennaio l’economia manifatturiera italiana ritorna a crescere lievemente. Così ‘indice destagionalizzato S&P Global PMI del settore manifatturiero italiano a gennaio ha registrato 50.4, in salita da 48.5 di dicembre ponendo fine a sei mesi consecutivi di risultati inferiori a 50.0. Malgrado sia indicativo di una crescita marginale, l’indice di gennaio è stato il migliore registrato dall’indagine da giugno 2022.

“A gennaio l’economia manifatturiera italiana è ritornata ad espandersi e, nonostante modesta e generalmente indicativa di un settore ancora stagnante, in un contesto di deterioramento drammatico probabilmente causato da un inverno rigido e possibili carenze energetiche, è difficile non osservare gli ultimi dati con una luce positiva” sottolinea Paul Smith, Economics Director di S&P Market Intelligence. “Malgrado la domanda continui la sua fasa discendente, le tendenze stanno migliorando in senso relativo, e le aziende stanno assumendo altro personale. Ciò aumenta il senso che la carenza di personale continua a rappresentare per le aziende una problematica ricorrente, anche se stanno inoltre guardando al futuro più positivamente. A maggior ragione che l’inflazione dei costi continua a crollare e la fornitura di beni si avvicina sempre più alla domanda. Ad ogni modo, parecchie aziende stanno cercando di recuperare i loro margini attraverso forti aumenti dei loro prezzi di vendita, e con le condizioni del mercato del lavoro che rimangono difficili, la pressione sull’inflazione di fondo potrebbe diventare la preoccupazione principale per i mesi futuri” Conclude Smith.