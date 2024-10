Italgas: salgono a 15,6 mld investimenti nel nuovo piano 2024-2030. Novità su dividendo

Sono 15,6 miliardi di euro gli investimenti previsti in arco piano, in aumento di 7,5 miliardi di euro (+92% rispetto al precedente Piano) destinati all’acquisizione di 2i Rete Gas, agli interventi per lo sviluppo della distribuzione del gas in Italia e in Grecia, al rafforzamento della presenza nel settore idrico e all’accelerazione della crescita nel campo dell’efficienza energetica, con un forte commitment per il raggiungimento degli obiettivi climatici UE.

Questa una prima indicazione che arriva da Italgas presenterà oggi ad analisti e investitori il nuovo piano strategico del gruppo per il periodo 2024-2030, approvato dal cda della società presieduto da Benedetta Navarra.

“Italgas rimarca l’impegno per il consolidamento del settore della distribuzione del gas in Italia con l’obiettivo di moltiplicare le sinergie per garantire importanti benefici per famiglie e imprese in termini di sicurezza, efficienza, qualità del servizio, decarbonizzazione degli usi finali e costi. L’impiego dell’intelligenza artificiale nell’ambito di tutte le attività del Gruppo consentirà, inoltre, di guidare una nuova fase di trasformazione digitale accelerando il percorso di transizione ecologica”, spiega la società in un comunicato spiegando che il gruppo continuerà a beneficiare di una struttura finanziaria solida ed efficiente, con l’impegno a mantenere l’attuale credit rating. Le sinergie ed efficienze operative attese consentono di

prevedere una crescita degli utili a doppia cifra nell’arco di piano.

“Pertanto, aggiunge, è stato possibile incrementare il floor della politica dei dividendi al 2026 portando la garanzia di crescita al 5% annuo rispetto al DPS 2023 di 0,352 euro per azione, confermando al contempo il 65% di payout”, conclude.