Italgas chiude il 2024 con risultati sopra le attese

Italgas ha concluso il 2024 con un utile netto adjusted attribuibile al gruppo pari a 506,6 milioni di euro, registrando una crescita del 15,2% rispetto al 2023 e superando le previsioni degli analisti. I ricavi totali adjusted sono rimasti invariati a 1,77 miliardi di euro, segnando un leggero incremento dello 0,2%, mentre l’EBITDA adjusted ha raggiunto 1,35 miliardi di euro, con un aumento del 14,1%. Inoltre, l’EBIT adjusted è salito a 820,7 milioni di euro, con un significativo incremento del 20,5%.

Questi risultati, comunicati dalla società al termine del consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati del 2024, mostrano una solida performance finanziaria. Il consiglio ha inoltre deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, prevista per il 13 maggio, la distribuzione di un dividendo di 0,406 euro per azione, con un aumento del 15,3% rispetto ai 0,352 euro dell’anno precedente.

Nel corso del 2024 gli investimenti tecnici di Italgas hanno raggiunto 887 milioni di euro, permettendo la realizzazione di oltre 750 km di nuove reti di distribuzione del gas, evidenziando un impegno costante nello sviluppo infrastrutturale.