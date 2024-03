Ita Airways, significativi miglioramenti nel 2023: ridotta la perdita netta

La compagnia aerea Ita Airways ha rivelato durante una conferenza stampa che il bilancio del 2023 ha chiuso con una perdita netta di soli 5 milioni di euro, evidenziando un marcato progresso rispetto al deficit di 486 milioni di euro registrato nell’anno precedente.

Il risultato annunciato oggi si pone inoltre ben al di sopra delle aspettative delineate nel piano di business della compagnia, che prevedeva una perdita maggiore.

I dati illustrati dai dirigenti dell’aviolinea hanno mostrato che i ricavi dell’azienda sono saliti a 2,4 miliardi di euro, rispetto ai 1,5 miliardi di euro del 2022, attestandosi quasi in linea con le previsioni del piano. In particolare, i ricavi derivanti dai passeggeri hanno visto un incremento del 67% su base annua. Un risultato significativo è stato il ritorno in positivo del margine operativo lordo, che si è attestato a 70 milioni di euro, rispetto ai -477 milioni di euro del 2022 e alla stima di -66 milioni di euro prevista nel business plan.

Nonostante questi miglioramenti, il risultato operativo rimane in passivo per 75 milioni di euro, anche se si tratta di un netto recupero rispetto ai -590 milioni di euro dell’anno precedente.