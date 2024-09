Ita Airways, EBITDA torna in positivo nel primo semestre 2024

Ita Airways ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi stabili pari a 1,4 miliardi di euro. L’EBITDA della compagnia è tornato in positivo, raggiungendo i 62 milioni di euro, rispetto ai -68 milioni dello stesso periodo del 2023. L’EBIT, sebbene migliorato, rimane negativo a -88 milioni di euro, con un incremento di 71 milioni di euro.

Il cash flow operativo di Ita Airways è salito a 280 milioni di euro, mentre gli investimenti sono raddoppiati, arrivando a 256 milioni di euro, con un aumento di 130 milioni di euro rispetto al 2022. Questi dati sono stati annunciati dai vertici della compagnia aerea durante una conferenza stampa nei nuovi uffici di Milano.

Claudio Faggiani, CFO di Ita Airways, ha dichiarato: “L’EBITDA ha raggiunto il break even già nei primi sei mesi del 2024”, aggiungendo che, “nonostante non sia ancora completato il processo di closing con Lufthansa, la compagnia continua con le proprie risorse a perseguire un programma di crescita e sviluppo, sostenendo investimenti in maniera autonoma”.