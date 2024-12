IT4LIA AI Factory sarà tra le prime piattaforme per l’AI in Europa

L’Italia si posiziona all’avanguardia nel settore dell’intelligenza artificiale grazie alla nascita di una delle prime AI Factory in Europa. Il progetto, denominato IT4LIA AI Factory, ha ricevuto l’approvazione ufficiale dalla Commissione Europea, sottolineando il ruolo di spicco del nostro Paese nello sviluppo tecnologico europeo.

In base alle dichiarazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’iniziativa è progettata per “creare un ecosistema AI aperto, competitivo e integrato a livello europeo”. Questo si traduce in un supporto mirato a startup e piccole e medie imprese, privilegiando settori strategici per l’economia nazionale.

Un elemento centrale del progetto è la costruzione di un supercomputer all’avanguardia, ottimizzato per applicazioni di intelligenza artificiale, che verrà installato presso il Tecnopolo di Bologna. Questo centro è già riconosciuto come un hub europeo per il supercomputing, i big data e il calcolo quantistico. L’infrastruttura prevista sarà tra le più potenti al mondo, posizionandosi come leader in Europa per capacità di calcolo AI.

L’iniziativa intende potenziare l’adozione di soluzioni AI in settori cruciali come l’agroalimentare, la cybersecurity, lo studio ambientale e il manifatturiero. Il progetto IT4LIA AI Factory è sostenuto da un investimento complessivo di circa 430 milioni di euro, finanziato in parti uguali dal Governo italiano e dalla Commissione Europea.