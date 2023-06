Isybank: la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo rivoluziona il mobile banking

Intesa Sanpaolo alza il velo su Isybank, l’innovativa banca digitale del gruppo prevista nel Piano di impresa 2022-2025. La presentazione della nuova entità è avvenuta a Milano presso Gioia 22, il moderno grattacielo di Porta Nuova che ospita la sede operativa di Isybank e altre divisioni del gruppo.

Isybank nasce per i 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo che già preferiscono l’uso digitale dei servizi bancari e il mobile banking, evitando le filiali. L’obiettivo è entrare nel settore fintech, trasformando la banca da incumbent a challenger. Alla guida della nuova realtà digitale troviamo l’amministratore delegato Antonio Valitutti e il presidente Mario Boselli.

Per lo sviluppo e la crescita di Isybank, il Piano di impresa prevede investimenti per 650 milioni di euro. Nel 2022 sono stati investiti 128 milioni di euro, mentre per il 2023 si prevedono altri 152 milioni, con un impatto significativo sull’infrastruttura tecnologica dell’intero Gruppo e l’avvio operativo nel 2024 con un elevato numero di clienti. Attualmente, 400 specialisti sono già impegnati nella nuova banca digitale. In sintesi, il gruppo bancario ha pianificato un programma di investimenti di 5 miliardi di euro per tecnologia e crescita, coinvolgendo 4mila persone di Intesa Sanpaolo tra riconversioni professionali e assunzioni di profili specifici, tra cui circa 2mila esperti IT.