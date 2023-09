Istat, Superbonus: impatto sul Deficit/Pil

Il Superbonus, incentivo introdotto dal governo per sostenere il settore immobiliare e la transizione energetica, ha influenzato notevolmente l’economia italiana. Secondo l’Istat, l’ente nazionale per le statistiche, questa misura ha annullato il miglioramento dell’indebitamento netto che era stato previsto dalla revisione dei conti nazionali per il triennio 2020-2022.

Durante una recente conferenza stampa, l’Istat ha illustrato la revisione delle serie storiche dei conti nazionali. In questo contesto, è stato evidenziato come l’implementazione del Superbonus abbia avuto un impatto significativo sull’indebitamento netto del Paese, influenzando il rapporto deficit/Pil. Il responsabile della Direzione Contabilità nazionale di Istat, Giovanni Savio, ha rivelato che il rapporto deficit/Pil, grazie alla revisione dei conti, avrebbe mostrato un miglioramento di 0,2 punti percentuali nel 2021. Tuttavia, questo potenziale beneficio è stato annullato dall’introduzione del Superbonus, evidenziando l’importanza delle decisioni politiche sul bilancio economico del Paese.