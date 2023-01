Istat: nel quarto trimestre PIL in calo dello 0,1%

Nel quarto trimestre del 2022, l’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e cresciuto dell’1,7% in termini tendenziali