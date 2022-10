Istat: nel 2020 economia non osservata vale circa 174,6 miliardi di euro

Nel 2020 il valore dell’economia non osservata si riduce a 174,6 miliardi di euro. L’economia sommersa si attesta a poco più di 157 miliardi di euro mentre le attività illegali superano di poco i 17 miliardi.

Così l’Istat secondo cui rispetto al 2019, il valore dell’economia non osservata si è ridotto complessivamente di quasi 30 miliardi. Sono 2 milioni 926 mila le unità di lavoro irregolari nel 2020, in calo di circa 660 mila rispetto all’anno precedente. “Un effetto ottico! Il miglioramento è solo apparente, un miraggio destinato presto a svanire. Insomma la crisi, la pandemia e i lockdown, fermando il Paese, hanno bloccato tutto, anche le attività illegali e il lavoro irregolare. In pratica, valori anomali, che in futuro andranno scorporati per valutare il trend della serie storica” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.