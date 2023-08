Istat: inflazione sotto soglia 6% a luglio, stima finale a +5,9% a/a

10/08/2023 08:51

Per le principali Borse europee si prospetta un’apertura mista in attesa della pubblicazione del dato chiave della settimana: ovvero l’inflazione Usa per il mese di luglio. Una lettura molto attesa dagli operatori perchè potrebbe dare dei suggerimenti sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) in vista del meeting di settembre. Per Piazza […]