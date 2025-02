Istat, inflazione di febbraio 2025 registra un incremento dell’1,7% su base annua

28/02/2025 10:41

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato in Germania si è mantenuto stabile al 6,2% a febbraio, come riportato dal Federal Labour Office. Nonostante un aumento di 5 mila disoccupati, i numeri sono inferiori rispetto alle previsioni degli analisti. Il totale dei disoccupati non destagionalizzato è salito a 2,886 milioni.