Istat: cala spesa famiglie, nel quarto trimestre a -1,2%

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, nel quarto trimestre 2023 i consumi finali nazionali sono in diminuzione rispetto al trimestre precedente dello 0,9%.

Il forte calo della spesa da parte delle famiglie italiane è indubbiamente un pessimo segnale per l’economia italiana. Lo afferma il Codacons.

Nell’ultimo trimestre del 2023 la spesa delle famiglie ha registrato una sensibile frenata, con una riduzione in termini congiunturali dell’1,2% – spiega il Codacons – Un calo che avviene proprio in concomitanza con il paniere trimestrale anti-inflazione voluto dal Governo, e che avrebbe dovuto sostenere i consumi e la spesa dei cittadini. Una iniziativa che, evidentemente, non ha prodotto gli effetti sperati. Come dimostrato anche dai dati sulle vendite al dettaglio, il caro-prezzi che ha imperversato nel 2023 ha avuto impatti diretti sui consumi delle famiglie, portando ad una costante riduzione della spesa che il Governo farebbe bene a contrastare attraverso misure davvero efficaci e volte a tutelare il potere d’acquisto degli italiani – conclude il Codacons.