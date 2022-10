Istat: a settembre torna a crescere export verso i paesi extra Ue

A settembre, l’export verso i paesi extra Ue torna a crescere su base mensile, trainato dalle vendite di beni strumentali, beni di consumo non durevoli e beni intermedi. Nella media del terzo trimestre dell’anno, la dinamica congiunturale è positiva. A settembre 2022 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , un aumento congiunturale per entrambi i flussi, molto più ampio per le esportazioni (+5,9%) rispetto alle importazioni (+0,3%).

Su base annua, dice l’Istat, la crescita dell’export accelera ancora (+26,9%, era +22,1% ad agosto), spiegata per oltre un terzo dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli. La crescita dell’import, sempre molto sostenuta e condizionata dalla componente energetica, rallenta e si riporta sui livelli di aprile, dopo il picco di agosto.