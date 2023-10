A settembre 2023, secondo l’Istat, la crescita delle retribuzioni contrattuali su base annua è stata del +3,0%. Le dinamiche più favorevoli si sono osservate nel comparto industriale (+4,5%) e in quello pubblico (+3,3%), mentre in quello agricolo (+1,7%) e in quello dei servizi privati (+1,6%) la crescita è stata decisamente più contenuta.