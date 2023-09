ISEE 2023: dal 1° ottobre a pagamento nei Caf

Dal 1° ottobre 2023, l’ISEE subirà importanti modifiche con il Decreto Lavoro n. 48/2023. Il Governo ha stabilito che il servizio di assistenza per la compilazione della prima DSU/ISEE e per quelle successive, solo in caso di variazione dei componenti il nucleo familiare, rimarrà gratuito.

La Consulta Nazionale dei CAF ha preso una decisione significativa in merito. A partire dal prossimo mese di ottobre, l’assistenza fornita dai CAF per la presentazione di DSU/ISEE successive alla prima, se non vi sono variazioni nel nucleo familiare, non sarà più remunerata dall’INPS.

Pertanto, il costo di tale servizio sarà a carico del cittadino. La cifra stabilita è di 25 euro, un importo che i cittadini dovranno sostenere per usufruire del servizio di assistenza per la presentazione delle DSU/ISEE senza variazioni familiari.