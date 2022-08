ISCC Fintech: accordo vincolante per acquisto portafoglio crediti NPL unsecured

Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech) ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti NPL unsecured del valore nominale (gross book value) di circa 103 milioni di euro e composto da n. 12.293 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di credito al consumo. Lo rende noto la società in un comunicato nel quale sottolinea che “l’acquisto consolida il perseguimento degli obiettivi strategici e consente alla Società di focalizzarsi sull’attività di recupero crediti”.