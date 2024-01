IRTOP Consulting, Euronext Growth Milan: nel 2023 chiude con 33 IPO e 205 milioni di euro di capitali raccolti

Euronext Growth Milan registra nel 2023 n. 33 IPO. La raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è pari a 205,2 milioni di euro. Inoltre, il 2023 ha visto la business combination tra Sicily by Car e la SPAC Industrial Stars of Italy 4, operazione di complessivi 100 milioni di euro di cui 61 milioni di euro in aumento di capitale.

Così IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, annuncia le analisi dell’Osservatorio ECM sulle IPO 2023 sul mercato Euronext Growth Milan.