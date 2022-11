Iren Green Generation completa l’acquisizione di due progetti fotovoltaici per 30 Mw in Basilicata

Il Gruppo Iren, attraverso Iren Green Generation, la società dedicata allo sviluppo delle rinnovabili, ha concluso contratti di acquisizione delle autorizzazioni e dei diritti sui terreni per lo sviluppo di due impianti fotovoltaici. In particolare, gli impianti fotovoltaici in questione avranno una potenza complessiva pari a 30 MWp e saranno situati nei comuni di Ferrandina e Garaguso, in provincia di Matera, Basilicata.

In seguito al completamento dell’operazione Iren realizzerà in proprio gli impianti, sostenendo un investimento stimato in 26 Mln euro per la costruzione degli impianti e per l’acquisizione dei diritti di superficie. I cantieri per la realizzazione degli impianti sono in fase di avvio e si concluderanno nel corso del 2023, con una produzione prevista di circa 50 GWh all’anno.

Intanto, a Piazza Affari il titolo Iren si muove al momento in calo dell’1,69% trovandosi così a quota 1,56 euro ad azione.