Iren acquisisce parco eolico da Granda Energie #3, proiettando la capacità a 7MW

Iren, società multiservizi quotata su Euronext Milan, ha finalizzato con successo l’acquisizione della SPV (società veicolo) WFL S.r.l. da Granda Energie #3. L’operazione riguarda il 100% del parco eolico di recente costruzione situato nel Comune di Cairo Montenotte (SV), che attualmente produce una potenza complessiva di 6 MW.

Il valore totale dell’acquisizione delle quote di partecipazione da parte di Iren si attesta a 2,2 milioni di euro. Questo importo include anche il rimborso del finanziamento soci effettuato da Granda Energie #3 a WFL per la realizzazione dell’investimento. Al momento, sono in corso procedure per ottenere l’autorizzazione a incrementare la capacità del parco eolico a 7 MW.