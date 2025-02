Iren acquisisce 40% di Iren Acqua

In un’operazione che sottolinea la sua visione industriale, Iren ha annunciato l’acquisizione di Iren Acqua, un passo che il presidente esecutivo Luca Dal Fabbro descrive come fortemente coerente con l’obiettivo di crescita nelle reti. Questa mossa strategica non solo rafforza la posizione del gruppo nei business regolati, ma evidenzia anche l’efficacia di Iren nel cogliere opportunità di crescita inorganica.

Secondo Dal Fabbro, l’acquisizione di Iren Acqua consentirà di ridurre l’esborso per i dividendi di terzi, incrementando così l’utile netto di gruppo. Inoltre, l’operazione avrà un impatto positivo sui risultati economico-finanziari, grazie al minor costo del debito di gruppo rispetto ai dividendi erogati al socio di minoranza e all’aumento dell’utile per azione, a beneficio degli azionisti.