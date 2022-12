Ipocrisia ESG: investitore Bluebell chiede la testa del CEO di BlackRock Larry Fink

L’amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, è stato invitato a dimettersi dall’investitore attivista Bluebell Capital a causa della presunta “ipocrisia” della società nei confronti dei messaggi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Fink è diventato uno schietto sostenitore dello “stakeholder capitalism” e nella sua lettera annuale agli amministratori delegati all’inizio di quest’anno ha respinto le accuse secondo cui il gigantesco asset manager starebbe usando le sue dimensioni per promuovere un’agenda politica. Tuttavia, in una lettera a Fink datata 10 novembre, l’azionista Bluebell ha espresso preoccupazione per il “rischio di reputazione (incluso il rischio di greenwashing) a cui BlackRock, sotto la guida di Larry Fink, ha irragionevolmente esposto la società”. In una dichiarazione inviata alla CNBC mercoledì, BlackRock ha risposto: “Negli ultimi 18 mesi, Bluebell ha condotto una serie di campagne per promuovere la propria agenda sul clima e sulla governance”. “BlackRock Investment Stewardship non ha sostenuto le loro campagne perché non le ha ritenute nel migliore interesse economico dei nostri clienti”.

Il fondo attivista Bluebell, con sede a Londra e circa 250 milioni di dollari di asset in gestione, che detiene una piccola quota di BlackRock, ha già preso di mira in passato aziende del calibro di Richemont e Solvay. Il socio e cofondatore Giuseppe Bivona ha dichiarato che la società era preoccupata per “il divario tra ciò che BlackRock dice costantemente in materia di ESG e ciò che effettivamente fa”, sulla base degli incontri di Bluebell con il gigante di Wall Street durante le campagne attiviste dirette a queste società.

“Vediamo che BlackRock avalla una serie di cattive pratiche dal punto di vista della governance, sociale e ambientale, che non è in realtà in sintonia con ciò che dice”, ha detto Bivona. “Nella nostra ultima campagna attivista su Richemont, si sono opposti all’aumento da uno a tre dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione per gli investitori che possiedono il 90% della società. Non credo proprio che questo sia nell’interesse dell’investitore, su cui investe il denaro su base fiduciaria, e ovviamente non è nell’interesse di nessun azionista”. Bivona ha anche preso di mira la promessa fatta da BlackRock ai clienti per il 2020 di uscire dagli investimenti nel carbone termico, che secondo la sua lettera ai clienti sulla sostenibilità non è più giustificata da “motivazioni economiche o di investimento a lungo termine”.