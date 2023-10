Ip e Macquarie Capital lanciano Iplanet per l’elettrificazione delle stazioni di servizio

Ip, attore principale nel mercato italiano dei carburanti e della mobilità, ha annunciato una collaborazione strategica con Macquarie Capital. Le due entità hanno sottoscritto un accordo vincolante per la creazione di Iplanet, una joint venture paritetica il cui obiettivo principale sarà quello di promuovere l’elettrificazione delle stazioni di servizio in ambito urbano ed extraurbano.

La nuova azienda, secondo quanto riportato in un comunicato congiunto, prevede di installare infrastrutture di ricarica elettrica in 510 stazioni di servizio sotto il brand Ip. Il piano di implementazione, che mira alla diffusione dell’energia elettrica come alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali, sarà portato a termine entro il 2032.

Prevista per la fine dell’anno corrente, la costituzione ufficiale di Iplanet rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di transizione energetica del settore dei trasporti. Le prime stazioni di servizio con il nuovo marchio Iplanet dovrebbero entrare in funzione nella prima metà del 2024, segnando un’importante svolta nel panorama della mobilità italiana.