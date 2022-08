Investindustrial cede Benvic a International Chemical Investors Group

PVC Europe Group S.a.r.l, società di investimento indirettamente detenuta da Investindustrial Growth L.P. ha firmato un’opzione put vincolante per la vendita del business di compound di Benvic Group SAS all’investitore strategico International Chemical Investors Group.

Così si legge in una nota secondo cui il closing è atteso entro la fine dell’anno. Si prevede, invece, che le attività di Benvic nel settore medicale vengano mantenute da fondi gestiti da Investindustrial.

Secondo Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Benvic è cresciuta sotto la nostra proprietà grazie a un solido piano industriale, con una chiara logica di investimento che è stata eseguita con cura e precisione dai nostri team e dal management. Nel periodo in cui è stata da noi detenuta, Benvic è stata trasformata da un compounder di nicchia in un operatore globale nel settore dei materiali termoplastici grazie ad un’ampia e riuscita strategia di buy-and-build in Europa e negli Stati Uniti, area in cui Investindustrial vanta una notevole esperienza”.