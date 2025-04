Investindustrial acquisisce la maggioranza di Logic

Global Aerospace Technologies Investments, società di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial Growth III SCSp (Investindustrial), ha finalizzato un accordo per l’acquisizione della maggioranza del Gruppo Logic, attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi elettronici avanzati per l’industria aerospaziale. Gli attuali azionisti, si legge in una nota, manterranno una partecipazione di minoranza nella società che continuerà a essere guidata dall’amministratore delegato Alessandro Franzoni e dall’attuale management.

Con oltre 60 anni di esperienza e di know-how tecnologico, Logic è fornitore di lunga data dei principali costruttori internazionali di velivoli ad ala fissa e rotante e partecipa ai principali programmi spaziali Europei. Il Gruppo vanta una solida reputazione nel garantire qualità e innovazione nei propri progetti, grazie al lavoro di un team di gestione di grande esperienza e di più di 270 dipendenti altamente qualificati distribuiti su tre stabilimenti in Italia.

Con l’investimento in Logic Investindustrial intende accelerare ulteriormente la crescita del Gruppo, sia a livello organico che tramite acquisizioni mirate.

“Logic è un leader di mercato riconosciuto, con eccezionali capacità ingegneristiche e solide relazioni di lunga data con i propri clienti, in grado di realizzare con successo una strategia di buy-and-build attraverso acquisizioni complementari. Siamo entusiasti del potenziale di crescita di Logic e non vediamo l’ora di poter fornire supporto strategico alla società nella prossima fase di sviluppo, sfruttando la nostra profonda esperienza industriale”, ha commentato Andrea C. Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial.