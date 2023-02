Intesa SanPaolo: utile netto 2022 a 5,499 miliardi escludendo accantonamenti/rettifiche Russia e Ucraina

Intesa SanPaolo, la banca italiana guidata da Carlo Mesina, ha annunciato un utile netto del Gruppo, riferito al 2022, “pari a 5.499 milioni di euro escludendo 1,4 miliardi di euro di accantonamenti / rettifiche di valore per Russia e Ucraina”.

L’utile ha superato “l’obiettivo del Piano di Impresa 2022-2025 di oltre 5 miliardi per il 2022. L’utile netto contabile è pari a 4.354 milioni di euro. I crediti cross-border verso la Russia sono in larga parte in bonis e classificati a Stage 2”, si legge nel comunicato.

Intesa SanPaolo ha reso noto che “nel secondo semestre 2022 è stata ridotta del 68% (circa 2,5 miliardi di euro) l’esposizione verso la Russia, scesa sotto lo 0,3% dei crediti a clientela complessivi del Gruppo”.