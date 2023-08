Intesa Sanpaolo: rumors su possibile acquisizione First Bank in Romania

Intesa Sanpaolo sarebbe in trattativa per acquisire la banca rumena First Bank dalla società di private equity statunitense JC Flowers & Co, secondo fonti informate sulla questione citate da Bloomberg. L’operazione potrebbe valutare First Bank fino a 200 milioni di euro, ma le trattative sarebbero ancora in corso e ci sarebbe certezza di raggiungere un accordo.

La banca italiana sta esplorando potenziali acquisizioni in Europa ed è pronta a cogliere qualsiasi opportunità di crescita esterna. In Romania, Intesa gestisce una divisione con circa 1,5 miliardi di euro di attività e più di 60.000 clienti.

First Bank, con sede a Bucarest, offre una gamma di prodotti e servizi finanziari a clienti retail, piccole e medie imprese e clienti corporate di dimensioni maggiori. JC Flowers ha acquisito First Bank da Piraeus Bank nel 2018 e un anno dopo ha rilevato Leumi, incorporata nel marchio First Bank.