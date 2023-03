Intesa SanPaolo Private Banking inaugura a Milano primo centro per clientela UHNWI

Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza la struttura di servizio rivolta alla clientela Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) attivando un nuovo modello di servizio e la costituzione di un Centro dedicato ad una fascia di clientela dalle esigenze sempre più complesse.

Accanto alla tradizionale consulenza finanziaria e patrimoniale, fortemente personalizzata, per la clientela UHNWI – si legge in una nota – viene introdotto il lavoro in Team da parte dei Private Banker, per offrire uno sviluppo strategico delle relazioni e competenze sempre più specifiche e dettagliate.

Da gennaio è operativo a Milano – in Via Montebello, 18 – il primo Centro a disposizione della clientela UHNWI composto da due Team, coordinati dall’Executive Manager, Gabriele Garofalo. Ciascun gruppo è composto da un Global Wealth Manager, responsabile della consulenza strategica e da due Private Banker Executive e un Associate Private Banker, focalizzati sullo sviluppo del portafoglio esistente e sulla sua gestione.