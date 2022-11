Intesa Sanpaolo: nei 9 mesi €4,37 mld di utile netto (+9% a/a). Approvato dividendo da €1,4 mld

Intesa Sanpaolo si trova al momento in rialzo del +1,47% dopo aver presentato i conti trimestrali e dei primi 9 mesi del 2022. In particolare, il gruppo guidato da Messina ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto pari a 4,37, in aumento del +9% rispetto a 4,01 miliardi dei primi nove mesi del 2021, questo escludendo le rettifiche di valore per Russia e Ucraina. Risultati che mostrano una crescita migliore delle attese. L’utile netto contabile si è attestato a quota 3,28 miliardi di euro un risultato pienamente in linea con l’obiettivo del piano 2022-2025 di oltre 5 miliardi per l’anno in corso.

Il gruppo alla luce dei risultati ha approvato un dividendo provvisorio 1.4 mld di euro sugli utili del 2022.