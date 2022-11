Intesa Sanpaolo, miglior app di banking al mondo secondo gli esperti di Forrester

La società di ricerche statunitense Forrester ha dichiarato l’App Intesa Sanpaolo Mobile “Global Mobile Banking Apps Leader”, prima assoluta tra tutte le app di banking valutate nel mondo con le migliori funzionalità e customer

experience.

Il rapporto pubblicato, The Forrester Digital Experience ReviewTM: Global Mobile Banking Apps, Q4 2022, oltre a riconoscere la digital leadership, ha evidenziato come Intesa Sanpaolo sia best practice nelle seguenti categorie; navigazione, per la facilità della navigazione, chiarezza nell’architettura delle informazioni e degli elementi esposti in pagina, che consentono una navigazione semplice e inclusiva; privacy e contenuti informativi, per la chiarezza e trasparenza con cui l’App gestisce i contenuti legati a Privacy e permessi richiesti ai clienti.