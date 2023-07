Intesa Sanpaolo lancia il suo primo fondo di Private Debt

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha lanciato il suo primo fondo di Private Debt con l’obiettivo di propulsare lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese (PMI) e Mid Cap. Questa mossa è guidata dalla volontà di implementare soluzioni finanziarie innovative che possono rafforzare l’economia reale e i processi di transizione sostenibile, in un momento cruciale per la competitività del Paese.

Il fondo è stato creato da Eurizon Capital Real Asset, entità all’interno della divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo, controllata da Eurizon Capital Sgr. La società ha un focus specifico su classi di asset alternative legate all’economia reale. L’obiettivo iniziale del fondo è raccogliere 150 milioni di euro da investitori istituzionali, con una quota di partecipazione diretta dell’istituto di credito.

Le risorse raccolte dal fondo verranno investite, fino ad un massimo del 50%, in imprese clienti della divisione Banca dei Territori. Il restante sarà investito in co-lending su operazioni strutturate dalla divisione Imi Corporate & Investment Banking e in operazioni di mercato secondo il modello di co-investimento tipico di Eurizon Capital Real Asset. È previsto anche un massimo del 10% dell’ammontare totale del fondo per investimenti diretti. La strategia di ingaggio prevede la partecipazione di investitori istituzionali ‘anchor’, tra cui lo stesso Intesa Sanpaolo.