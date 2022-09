Intesa SanPaolo: fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l nella banca

Intesa SanPaolo ha reso noto con un comunicato che, “a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca

Centrale Europea ai sensi della vigente normativa, in data 1° settembre 2022 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall’art. 2501-ter c.c., il progetto di fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. in Intesa Sanpaolo S.p.A”.

La banca guidata da Carlo Messina comunica che “la fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 2505, ultimo comma, c.c., per i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere – entro il 9 settembre 2022 – che tale

decisione sia adottata dall’Assemblea straordinaria a norma dell’art. 2502, comma 1, c.c.”.

“La domanda dovrà essere indirizzata a Intesa Sanpaolo S.p.A., Governance Capogruppo e Controllate – Soci e Gestione Assemblee, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com ovvero tramite fax al n. 011/0932650 corredata dalla

certificazione comprovante la titolarità delle azioni. La documentazione sulla fusione in oggetto, ai sensi della vigente normativa, è stata resa disponibile in data 28 giugno 2022 presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito group.intesasanpaolo.com”.