Intesa Sanpaolo e EssilorLuxottica: prestito agevolato per studenti Irsoo di Vinci

Intesa Sanpaolo ed EssilorLuxottica hanno stretto un accordo per supportare gli studenti dell’Istituto di ricerca e di studi in ottica e optometria (Irsoo) di Vinci, in provincia di Firenze. L’obiettivo è quello di offrire un prestito a condizioni agevolate per finanziare i percorsi di studio proposti dalla scuola.

L’intesa prevede una misura ad hoc ideata da Intesa Sanpaolo, denominata “per Merito”, che permetterà agli studenti di Irsoo di accedere a un finanziamento con un importo fino a 30 mila euro. L’unico requisito richiesto agli studenti è l’impegno nella propria crescita formativa, iscrivendosi a un percorso di formazione terziaria.