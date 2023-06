Intesa: nuove obbligazioni in dollari

Da oggi 30 giugno 2023 sono quotate direttamente sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove Obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da Intesa Sanpaolo.

Si tratta di un’Obbligazione a Tasso Misto legata all’andamento dell’Indice SOFR dalla durata di 5 anni (ISIN XS2641797852) e un’Obbligazione Cedola Crescente dalla durata di 4 anni (ISIN XS2641775452).

L’Obbligazione a Tasso Misto Dollaro Usa prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 6,15% per i primi 2 anni; a partire dal terzo anno e fino a scadenza corrisponde cedole annue lorde legate all’andamento dell’Indice SOFR, con un minimo del 4,20% e un massimo del 6,15% annuo lordo. L’indice SOFR è disponibile sul sito dalla Federal Reserve Bank of New York.

L’Obbligazione Cedola Crescente Dollaro USA prevede il pagamento semestrale di cedole crescenti che partono il primo anno da un tasso annuo lordo pari al 3,60% e hanno un incremento dell’1% annuo, fino ad arrivare al 6,60% annuo lordo nel quarto e ultimo anno. Il taglio minimo per entrambi i bond è pari a 2.000 USD.