Intel valuta cessione della sua partecipazione in Mobileye

Intel sta considerando varie opzioni per la sua partecipazione nel fornitore di sistemi di guida automatizzati in difficoltà, Mobileye Global, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione.

Il produttore di chip potrebbe disfarsi di parte del suo 88% in Mobileye sul mercato pubblico o tramite una vendita a terzi, stando a quanto riportato dalle fonti. Entro fine settembre il Cda di Mobileye si riunirà per considerare i piani di Intel.

Fondata nel 1999, Mobileye fornisce software e hardware per sistemi di guida autonoma. L’azienda con sede a Gerusalemme è diventata pubblica tramite un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti nel 2022. Intel ha venduto parte della sua partecipazione in Mobileye l’anno scorso, raccogliendo circa 1,5 miliardi di dollari.

Se Intel procederà nel tentativo di raccogliere denaro, lo farà in un momento difficile. Le azioni Mobileye sono scese di circa il 71% quest’anno, lasciandola con un valore di mercato di circa 10,2 miliardi di dollari, e l’azienda si avvia verso una terza perdita annuale consecutiva.

Mobileye ha sofferto un contesto in cui i produttori di automobili hanno ridotto la produzione a causa di un eccesso di offerta post-pandemico in tutto il settore. Il mese scorso, ha tagliato le previsioni di fatturato e abbassato le sue proiezioni per il reddito operativo, aggiustato ben al di sotto di quanto previsto dagli analisti.

Le ultime riflessioni su Mobileye fanno parte di discussioni più ampie tra Intel e i suoi consulenti su come migliorare le performance e navigare nel periodo più difficile dei suoi 56 anni di storia. Bloomberg News ha riferito il mese scorso che l’azienda sta studiando una gamma di scenari strategici, incluse potenziali fusioni e acquisizioni.